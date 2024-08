Atleta do Caparaó é campeã de prova de rali em Minas Gerais

No último final de semana, a atleta Késsia Pires Tristão participou do Ibitipoca Off Road, prova de rali de regularidade, que foi realizado em Juiz de Fora, Minas Gerais.

As provas, válidas pela 7ª etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, foram realizadas em dois dias, no sábado (3) e no domingo (4). No primeiro dia de competição, as motos largaram em Juiz de Fora-MG e, percorreram 165 km de trilhas, até chegarem em Conceição do Ibitipoca.

Já no segundo dia de competição, o percurso de volta teve 180 km, no total, foram 345 km divididos em quatro etapas. Késsia ganhou três das quatro etapas, consagrando-se assim, a grande campeã da categoria feminina da 7ª etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade.

Agora, a atleta soma oito vitórias na competição e segue liderando o Campeonato Brasileiro. “Estou muito feliz com essa conquista. O Ibitipoca é uma prova de altíssimo nível, e muito disputada. Além disso é muito especial para mim como piloto, fazer parte da história dessa prova.”, ressaltou Késsia Pires.

Foto: Divulgação