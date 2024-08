Aulas são suspensas no bairro Village após morte de Rogério

Após a morte de Rogério Silva, de 57 anos, conhecido como “Rogério do Village”, as quatro escolas municipais do bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, tiveram as aulas suspensas na manhã desta quinta-feira (8).

Leia também: “Rogério do Village” deixou prisão nesta quarta (7) para o Dia dos Pais

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, as escolas municipais que tiveram as aulas suspensas na parte da manhã são: EMEB “Zilda Soares Moura”, EMEB “Gercia Ferreira”, EMEB “Maria Estael”, EMEB “José Antônio Engrafonte” (super creche do Village).

Além disso, a Prefeitura informou que aguarda a informação sobre o funcionamento das escolas no período da tarde.

Guarda Municipal realiza patrulhamento no bairro

Na manhã desta quinta-feira (8), a Guarda Civil Municipal (GCM) realiza patrulhamento de rotina no bairro Village da Luz, após a morte de Rogério Silva, assassinado a tiros no meio da rua na tarde da última quarta-feira (7).

Segundo a GCM, seis guardas estão concentrados com apoio de três viaturas. Ainda, de acordo com a Guarda Civil Municipal, alguns comércios do bairro estão funcionando. A Unidade Básica de Saúde do bairro funcionará a partir de 12h desta quinta-feira (8).