“Rogério do Village” deixou prisão nesta quarta (7) para o Dia dos Pais

O detento Rogério Silva, de 57 anos, conhecido como “Rogério do Village”, havia deixado o presídio no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7), onde cumpria pena, para passar o Dia dos Pais no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

Rogério foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira, enquanto caminhava em uma rua do bairro onde residia. Viaturas da Polícia Militar estão no local, juntamente com a perícia da Polícia Civil. Ainda não há detalhes sobre a motivação e prisão do suspeito de ter cometido o crime.

A Polícia Militar e a Polícia Civil informaram que a ocorrência está em andamento.