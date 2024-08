Avião cai em Vinhedo: Lula pede um minuto de silêncio para mortos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a queda de um avião bimotor com 62 pessoas a bordo nesta sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior de São Paulo.

O presidente, que está em Itajaí (SC) para o lançamento de uma fragata, pediu um minuto de silêncio durante agenda oficial. Lula disse que recebeu a informação de que todos os ocupantes da aeronave morreram, o que ainda não foi anunciado pelas equipes de resgate.

“Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim. Eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes, e parece que todos morreram”, disse o presidente antes de iniciar a agenda em Itajaí (SC).

O avião que se acidentou em Vinhedo é um ATR-72 da companhia de avião comercial Voepass (antiga Passaredo Linhas Aéreas). A aeronave, que tem a matrícula PTB-2283, fazia a rota entre Cascavel (PR) e o Aeroporto de Guarulhos.

A queda ocorreu em uma área residencial de Vinhedo, próximo à rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram deslocadas para o local. A companhia aérea diz que está fornecendo informações pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.

