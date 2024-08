VÍDEO | Avião com capacidade para 68 passageiros cai no interior de SP

Um avião caiu na região do bairro Capela, em Vinhedo, no interior de São Paulo , no início da tarde desta sexta-feira (9). A Polícia Militar recebeu o chamado às 13h28 na rua João Edueta, próximo a rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), e enviou equipes ao local.

Ao g1, o Voepass Linhas Aéreas, companhia aérea dona da aeronave, disse que o acidente envolveu um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). Esse modelo comporta, segundo a Anac, 68 passageiros.

Ainda não foram divulgadas informações sobre vítimas.

Veja o momento do acidente: