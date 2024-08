Balão faz pouso de segurança às margens da BR-262, em Domingos Martins

Um balão de passeio turístico precisou fazer um pouso de segurança na manhã do último domingo (11), às margens da BR-262, em Domingos Martins.

Segundo a Voe Pedra Azul, empresa responsável pelo balão, informou por meio de uma página no Instagram que o pouso foi motivado por uma frente fria que se aproximou muito rápido. “Ao contrário do que noticiaram, o balão BR-ES01, pousou com tranquilidade na BR-262, no km 88. Houve a necessidade do pouso técnico, pois uma frente fria se aproximou muito rápido, oportunidade que o piloto optou por pousar com segurança. Antes do pouso programado, a equipe de apoio de 6 pessoas estava a postos na BR, a qual para foi interrompida nos dois sentidos. A atividade durou cerca de 5 minutos até a retirada do equipamento”, informou.

Por causa do pouso do balão, o trânsito ficou alguns minutos interditado e depois foi liberado. Ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a equipe não foi acionada e nenhum apoio relativo ao pouso de balão na BR 262 foi solicitado.