Batida entre carros deixa motorista ferido em Cachoeiro de Itapemirim

O motorista de um carro Hyundai Hb20, de cor branco, ficou ferido após bater na lateral de um veículo BMW, de cor preto, na noite da última quinta-feira (1º), na ES 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo BMW trafegava sentido a fábrica de cimento Nassau, quando foi atingido por um veículo Hyundai Hb20, de cor branco. Com a força do impacto da batida, a frente do Hb20 ficou completamente destruída.

O motorista ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista da BMW.