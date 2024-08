Bola de Ouro 2024: Vini Jr perdeu favoritismo após vexame na Copa América?

A tradicional revista France Football irá premiar os grandes destaques da temporada de 2023/24 em outubro. Um dos grandes favoritos à Bola de Ouro 2024 é o brasileiro Vini Jr.

A premiação acontece no dia 28 de outubro, em uma cerimônia tradicional e glamurosa, que reúne os grandes nomes da bola. O evento será em Paris, capital da França.

A Bola de Ouro 2024 considera um determinado período da temporada europeia, levando em consideração torneios nacionais, assim como os internacionais de seleções – ou seja, a Eurocopa e a Copa América influenciam nos resultados.

Leva-se em consideração o desempenho dos atletas começando com o segundo semestre de 2023 e indo até o fim do primeiro semestre de 2024. A partir disso, os premiados da noite são escolhidos.

Ano incrível de Vini Jr

Atacante do Real Madrid, o brasileiro fez uma temporada surpreendente ao longo de 2023/24. Já consolidado como um dos principais nomes do elenco, o camisa 7 conduziu o ataque e assumiu o seu protagonismo em um dos maiores clubes do futebol europeu.

Fato é que ajudou a sua equipe a conquistar o título de La Liga, o Campeonato Espanhol, com rodadas de antecedência. Foram dez pontos a mais que o segundo colocado, o rival Barcelona, e apenas uma derrota em 38 jogos.

O brasileiro também conduziu a equipe, sendo fundamental nos jogos em que atuou, na conquista da Champions League. Aos 24 anos, ele é bicampeão do maior torneio do futebol europeu.

Vini Jr anotou 24 gols em 39 jogos ao longo da temporada, um número que chama atenção, ainda mais pela idade e currículo do jovem atacante, que assumiu com grande responsabilidade a icônica camisa 7 do Real Madrid.

Perda do favoritismo?

No entanto, o atacante acabou caindo no ranking de favoritos por conta do desempenho junto à Seleção Brasileira ao longo da Copa América. A campanha da equipe foi considerada vexatória, o que fez com que Vini Jr virasse dúvida em relação à Bola de Ouro 2024.

Sem Neymar, que está se recuperando de lesão, o camisa 7 chegou como a grande referência do ataque da Seleção Brasileira, que segue em um processo de renovação do elenco.

Porém, Vini Jr começou de forma lenta. No primeiro jogo, o Brasil ficou no empate, sem gols, diante da Costa Rica. No segundo confronto, o atacante conseguiu se redimir. Ele marcou dois gols e ajudou na vitória de 4 a 1 em cima do Paraguai.

No terceiro e último jogo da fase de grupos, a Seleção Brasileira ficou no empate com a Colômbia, por 1 a 1. O jogo, porém, marcou uma ‘infantilidade’ do jogador, que recebeu amarelo.

Com isso, o Brasil se classificou em 2º lugar na sua chave, avançando ao mata-mata, mas perdeu o seu principal jogador do ataque. Vini Jr esteve fora do jogo contra o Uruguai e viu sua equipe ser eliminada nos pênaltis.

Casas de apostas cravam favoritismo

Mesmo com o desempenho abaixo do esperado durante a Copa América, Vini Jr segue sendo apontado como o grande favorito na casa de apostas esportivas Betao. Ele chega como um dos grandes nomes a conquistar a Bola de Ouro.

Por exemplo, o camisa 7 do Real Madrid é considerado o nome mais cotado a ficar com o prêmio. As odds em cima do jogador são de 2.00. Rodri, do Manchester City, aparece na sequência, com odds em 2.50.

Correndo por fora, mas ainda com grandes chances de ficar com o principal prêmio do evento, estão Jude Bellingham e Dani Carvajal, colegas de Vini Jr no Real Madrid.