Bombeiros combatem incêndio em Venda Nova do Imigrante

Equipes do Corpo de Bombeiros de Venda Nova do Imigrante atuaram fortemente, na noite deste sábado (24), para conter um foco de incêndio em vegetação no município de Venda Nova do Imigrante.

O fogo que se alastrou rapidamente foi registrado às margens da BR 262, na localidade conhecida como “Viaduto”.

Para combater o fogo, equipes dos Bombeiros de Iúna e Marechal Floriano também foram acionadas para dar suporte. O foco de incêndio na vegetação foi contido.

Os Bombeiros alertam para o risco de incêndio nesta época do ano em vegetação e outras.

Veja o vídeo:

Imagens: Corpo de Bombeiros de Venda Nova do Imigrante