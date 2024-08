Bombeiros são acionados após incêndio atingir o Creas em Cachoeiro

Na noite da última quarta-feira (8), bombeiros atenderam uma ocorrência de incêndio no Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas), na Rua 25 de Março, no centro de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o Terceiro Batalhão de Bombeiro Militar recebeu o chamado do incêndio por volta das 20h22. Quando os bombeiros chegaram no local, já havia muita fumaça, além de documentos e arquivos que ficaram destruídos.

Não havia pessoas no local e a causa do incêndio está sendo apurada. A Prefeitura de Cachoeiro informou que as atividades no Creas estão suspensas por tempo indeterminado.