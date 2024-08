Bombeiros são acionados para controlar incêndio em Cachoeiro; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) foi acionado para controlar um incêndio em vegetação na tarde desta sexta-feira (2), no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o CBMES, o incêndio foi registrado por volta das 12h desta sexta-feira, em um pasto localizado no bairro Valão. Nas redes sociais, uma moradora fez o registro das chamas e agradeceu o trabalho dos bombeiros.

“Fogo apagado! Deus mandou eles na hora certa. Nossa casa fica muito perto do pasto e o fogo estava alto! Deus nos guardou mais uma vez do fogo! E muito obrigada a equipe do @bombeiromilitares de Cachoeiro de Itapemirim”, finaliza.

Veja o vídeo:

Vídeo: Reprodução/Redes Sociais