VÍDEO | Carro furtado em Cachoeiro é incendiado em Presidente Kennedy

Um carro furtado na noite da última quinta-feira (1º), em Cachoeiro de Itapemirim, foi encontrado em chamas na mesma noite na localidade de Leonel, em Presidente Kennedy.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu um chamado da Guarda Municipal informando que havia um veículo pegando fogo na Rodovia ES 162, próximo à localidade de Leonel. No entanto, os policiais foram ao local e viram que se tratava de um Ford Ka sedan, de cor vermelho. Não havia ninguém no veículo.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que seguirá sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. “Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finaliza.

