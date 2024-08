Brasil precisa reduzir em 92% emissões de gases de efeito estufa até 2035

A nova Contribuição Nacional Determinada (NDC, na sigla em inglês) do Brasil para o Acordo do Clima de Paris, que precisa ser divulgada até fevereiro do próximo ano, deveria se comprometer a reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa em 92% até 2035 em relação aos níveis de 2005.

Essa é a proposta apresentada nesta segunda-feira (26) pelo Observatório do Clima (OC), rede de entidades ambientalistas da sociedade civil brasileira.

