Brasil retoma exportações de carne de frango para China

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) celebrou a retomada das exportações de carne de frango do Brasil para a China. O Ministério da Agricultura e Pecuária oficializou o anúncio nesta terça-feira. No entanto, as exportações provenientes do estado do Rio Grande do Sul continuam suspensas.

A suspensão durou 26 dias e ocorreu após a detecção de um caso isolado de Doença de Newcastle em uma granja em Anta Gorda (RS). A ABPA destacou a rapidez e transparência com que o Ministério da Agricultura e Pecuária lidou com a situação. A entidade também elogiou a liderança do Ministro Carlos Fávaro e o apoio das equipes dos secretários Carlos Goulart e Roberto Perosa. Nesse sentido, a embaixada brasileira e a adidância agrícola também tiveram papel crucial no esclarecimento junto às autoridades chinesas.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/avicultura/brasil-retoma-exportacoes-de-carne-de-frango-para-china/