Brasil x Argentina: Athletico-PR vence de virada e Cruzeiro perde

Os jogos de ida das oitavas de finais da Copa Sul-Americana reservaram o duelo entre brasileiros e argentinos nesta quinta-feira. Na Ligga Arena, em Curitiba, o Athletico-PR venceu o Belgrano, de virada, por 2 a 1. Já o Cruzeiro não suportou a pressão da La Bombonera, em Buenos Aires, e acabou derrotado por 1 a 0 para o Boca Juniors.

A rivalidade Argentina x Brasil volta a ficar em pauta na próxima quinta-feira (dia 22), quando o Belgrano recebe o Athletico no Estádio Mario Alberto Kempes, na cidade argentina de Córdoba, às 19h, precisando de um empate para avançar. Mais tarde, às 21h30, o Cruzeiro recebe o Boca Juniors, no Mineirão, em Belo Horizonte, em busca de uma vitória por dois ou mais gols para poder ir às quartas de final.

Enfrentando um ambiente hostil que os brasileiros já estão acostumados, o Cruzeiro sofreu com a catimba argentina, principalmente o meia Matheus Pereira. Mesmo assim, o time brasileiro conseguiu ter as melhores chances, mas pecou no posicionamento, ficando algumas vezes em posição de impedimento.

O Boca voltou melhor do intervalo e o gol era questão de tempo. Com 20 minutos, Cavani venceu Cássio e abriu o placar. Depois o uruguaio carimbou a trave e Cássio salvou o rebote de Zenon. O time brasileiro até ensaiou uma reação na reta final, mas o único chute de Lautaro parou em Romero.

O Athletico começou o duelo levando um susto. Com 28 segundos, Jara abriu o placar para o Belgrano. O time correu atrás do prejuízo e chegou ao empate somente na reta final, com Erick completando de cabeça o cruzamento de Esquivel.

Na segunda etapa, o Athletico voltou melhor e virou a partida com Christian, em novo cruzamento de Esquivel, terminando em cabeceio do volante. O Belgrano chegou a empatar a partida, mas o gol foi anulado por falta em Thiago Heleno. Antes do fim da partida, Canobbio teve duas chances de ampliar, mas pecou nas finalizações.

Estadao Conteudo