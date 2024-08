Castelo FC: veja como está a preparação para a disputa do Capixabão

Com início previsto para o dia 7 de setembro (sábado), às 15h, a primeira rodada do Capixabão Série B 2024, que conta com três jogos, está chegando com tudo.

A competição conta com dez clubes do Espírito Santo, sendo divididos em dois grupos de cinco. O Castelo FC, único representante do Sul do Estado no Capixabão Série B, está no Grupo Centro Sul, junto aos times: GEL, Capixaba SC, Sport e Tupy.

Já no Grupo Centro Norte, os cinco times que vão participar da competição são: CTE Colatina, Linhares, Pinheiros, Vilavelhense e São Mateus.

Como está a preparação do Castelo FC para competição?

Visando a disputa do Capixabão Série B deste ano, a equipe castelense montou sua comissão técnica na semana passada e, já iniciou os treinos na cidade. Segundo Léo Vale, presidente do Castelo FC, a equipe almeja ser muito competitiva no torneio.

A base do time desta temporada vão ser os “pratas da casa”, junto com atletas da cidade e regiões próximas, como Cachoeiro e Vargem Alta, a maioria, Sub-23. Contudo, o presidente reforçou que alguns jogadores experientes, que já rodaram pelo Brasil e exterior, também vão reforçar o Alvinegro. Alguns jogadores ainda podem compor a equipe, caso sejam aprovados pela comissão técnica. Nenhum nome foi revelado ainda.

O Sub-20 do Castelo FC também será um reforço de peso nesta competição. Inclusive, os jovens já estão treinando há dois meses para disputa da Copa ES Sub-20.

“Estamos evitando gasto com alojamento. Vamos fazer um time de acordo com nosso orçamento, pois, nosso projeto é a médio e longo prazo. Queremos nos manter ativos o ano todo, dentro das competições”, finalizou o presidente do Castelo FC.