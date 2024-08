Briga entre PL e Republicanos expõe naufrágio da extrema direita no ES

Uma troca de farpas entre os presidentes estaduais do PL, senador Magno Malta, e do Republicanos, ex-deputado estadual Erick Musso, expôs o que pode ser o naufrágio da direita no Espírito Santo.

Ao que parece, a briga é para saber quem é dono dos ditos “conservadores capixabas”. O suposto motivo que tem dividido a direita no Estado veio à tona após Magno Malta ter concedido uma entrevista à coluna do Vitor Vogas, do site 360 ES.

De acordo com o texto, Magno Malta teria mandado uma indireta para o republicano ao afirmar que o PL representa a verdadeira direita classificando a legenda liderada por Musso como uma “direita relativa”.

O senador ainda questiona o fato de o partido participar de ministérios do governo Lula (PT), classificado como de esquerda, mas, no entanto, nos estados se comporta como se fossem de direita.

Erick Musso respondeu as afirmações recordando o apoio público de Magno Malta, que pediu voto para os presidentes petistas Lula e Dilma Rousseff, entre 2002 e 2014. Ele ainda ressaltou que o senador do PL “não é dono dos conservadores no Espírito Santo”.