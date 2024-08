BRK em Cachoeiro recebe Suzano para visita técnica

A BRK em Cachoeiro de Itapemirim recebeu um grupo de profissionais da empresa Suzano na última quinta-feira (22). A empresa que também atua no município, fez uma visita técnica, dentro do programa Portas Abertas.

Assim os visitantes conheceram todas as etapas do funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Acompanhados pela equipe da área de tratamento de esgoto da concessionária, responsável por fazer a devolução do efluente tratado aos rios e córregos.

Participaram quatro profissionais das áreas de Manutenção, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. O objetivo foi trocar conhecimento, conhecer as rotinas da BRK e entender os desafios da concessionária no dia a dia para levar o saneamento muito além do básico.

“A visita foi extremamente proveitosa e produtiva em todos os níveis. Trocar conhecimento com um time experiente e muito competente foi fundamental para entendermos a dinâmica de funcionamento atrelado à estação e à necessidade de uma gestão com um time multidisciplinar, reforçando a visão estratégica por diferentes profissionais e diferentes ângulos”, afirmou o analista ambiental Jr. da Suzano, Vitor Ventura Tosta.

A coordenadora de comunicação e responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro, Rosa Malena Gomes Carvalho, destaca que o Portas Abertas é um programa que tem como objetivo contribuir com a expansão dos conhecimentos sobre o saneamento básico.

“De forma prática, os visitantes têm contato com os processos responsáveis por garantir a qualidade da água e todas as etapas que envolvem o tratamento de esgoto. Os participantes se tornam potenciais disseminadores das informações que recebem, com o entendimento do que significa viver em uma cidade saneada, realidade bem diferente de décadas atrás. Atuamos com a missão de levar o conhecimento para um número cada vez maior de pessoas e garantir a saúde, o bem-estar e a preservação do meio ambiente”, explica.

Etapas do tratamento de esgoto

Ao chegar na Estação de Tratamento de Esgoto, os efluentes domésticos, comerciais e industriais passam por diversos processos que reduzem a alta concentração de compostos orgânicos e outros nutrientes e elementos que os tornam prejudiciais ao meio ambiente. O processo é composto por cinco etapas: gradeamento, desarenação, tratamento biológico, decantação e descarte.