BRK evita perda de quase 2 milhões de litros de água em Cachoeiro

Com investimentos em eficiência operacional, a BRK em Cachoeiro de Itapemirim evitou a perda de aproximadamente 2 milhões de litros de água no último ano. O volume é suficiente para abastecer toda a população do município por cerca de dois meses.

Como consequência do trabalho, os números deste ano seguem positivos. De janeiro a julho, o índice acumulado de perdas de água é de 23,1%, significando uma queda de mais de 1% em relação a 2023.

O gerente operacional da BRK em Cachoeiro, Marcos Pontes, explica que, contratualmente, o estabelecido é que a concessionária mantenha o percentual de perdas de água em até 25%.

“Esse é o índice a ser atingido desde 2021 e nós temos atendido com êxito a exigência desde então. A próxima meta pactuada com o município é de 19% para o ano de 2041”, ressalta.

Marcos destaca que as ações desenvolvidas pela empresa no município incluem o investimento em novas tecnologias para localização de vazamentos de água e equipes atuando todas as noites na pesquisa de vazamentos não visíveis.

Além disso, a implantação do sistema de telemetria e o acompanhamento das vazões de água permitem resolução rápida em casos de vazamentos.

Há também a manutenção e a operação de mais de 50 válvulas redutoras de pressão, visando controlar as pressões das redes e reduzir o número de vazamentos, e uma equipe que atua no combate a fraudes.

“Os resultados demonstram que estamos no caminho certo na busca por eficiência do nosso sistema. Cachoeiro já é a cidade mais bem avaliada no ranking do saneamento do Estado e somos uma referência até mesmo nacional no combate a perdas de água na distribuição, uma vez que a média no Brasil é de 37,8% segundo o Instituto Trata Brasil”, destaca Marcos Pontes.

Ele afirma que a população é uma grande aliada da empresa na redução de perdas de água.

“Os moradores podem nos ajudar, relatando a existência de vazamentos em nossos canais de atendimento. Com o apoio dos clientes, que estão em todas as regiões da cidade e seus distritos, conseguimos chegar de forma mais ágil aos vazamentos e evitar o desperdício de água tratada”, orienta.

A concessionária disponibiliza o atendimento pelo telefone 0800 771 0001, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e via WhatsApp pelo número (11) 99988-0001, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h.