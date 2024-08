Cachoeirense morre em Portugal e família cria vaquinha para translado

Familiares do cachoeirense Felipe Nolasco Braga, de 32 anos, criaram uma vaquinha para trazer o corpo do jovem de volta ao Brasil, vítima de um acidente de trânsito no último sábado (10), na cidade de Lisboa, em Portugal.

Segundo informações de familiares, Felipe morava há seis anos em Lisboa, juntamente com a esposa e os dois filhos, de 1 e 3 anos de idade. Além disso, a família contou que não tem condições de arcar com o valor de R$ 50 mil, e por isso, decidiram criar a vaquinha.

Quem desejar fazer a doação para ajudar a família trazer o corpo de Felipe ao Brasil, poderá acessar a chave Pix pelo: 5015843@vakinha.com.br, ou pelo site da Vakinha.

“Quem ajudar seremos eternamente gratos no momento mais difícil”, agradeceu um primo de Felipe.