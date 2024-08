CDP de Cachoeiro de Itapemirim tem atividades com jogos educativos

Em comemoração ao Dia do Estudante, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Inah Werneck, realizou, na última semana, uma série de jogos educativos e brincadeiras na quadra da unidade prisional do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

A iniciativa busca promover a educação participativa, a integração social, estimulando a aprendizagem, o desenvolvimento e a socialização. Desta forma, oferecendo uma oportunidade de aprendizado lúdico e colaborativo. Os jogos propostos variam desde atividades físicas tradicionais até dinâmicas que estimulam o raciocínio lógico e a criatividade.

Entre as atividades físicas, foram desenvolvidos jogos populares, jogos cooperativos, jogos estratégicos com atividades físicas para promover o desenvolvimento físico que não apenas incentivam o exercício físico, mas também promovem a cooperação, o trabalho em equipe e a disciplina.

Como resultado pedagógico, a iniciativa trouxe um impacto positivo da abordagem lúdica no processo de aprendizagem. Os jogos educativos não apenas reforçaram conteúdos acadêmicos, mas também despertaram nos alunos um maior interesse e motivação pelos estudos. A integração de atividades físicas e jogos em grupo promoveu o desenvolvimento de habilidades sociais, como cooperação, comunicação e resolução de conflitos, essenciais para a reintegração social dos internos.

Além disso, a prática regular de exercícios físicos contribuiu para a melhoria do bem-estar físico e mental dos alunos, criando um ambiente mais propício ao aprendizado e ao crescimento pessoal. Em suma, o projeto demonstrou que a educação pode ser enriquecida e tornada mais inclusiva e eficaz por meio de metodologias inovadoras e integrativas.

A professora Michelle Aparecida destaca que os jogos lúdicos e de cooperação têm uma capacidade única de promover o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e cognitivas. “Eles oferecem um ambiente seguro e estruturado, no qual os internos podem praticar e aperfeiçoar competências fundamentais para a vida em sociedade. Por meio desses jogos, trabalhamos valores como respeito, empatia, colaboração e a resolução pacífica de conflitos. Evidenciou também, que participar desse tipo de atividade permite que os internos desenvolvam a habilidade de trabalhar em equipe, compreendendo a importância da comunicação clara, da confiança mútua e do apoio recíproco”, disse.

