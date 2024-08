Cachoeiro: candidato a vice-prefeito entra na mira do MP Eleitoral

O candidato a vice-prefeito em Cachoeiro de Itapemirim Alexon Cipriano (PDT) entrou na mira do Ministério Público Eleitoral suspeito de não ter se desincompatibilizado das suas funções dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para concorrer às eleições desse ano.

O servidor público municipal foi escolhido para ser candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pela candidata a prefeita de Cachoeiro Lorena Vasques (PSB).

O órgão pediu o indeferimento da candidatura do subsecretário municipal de Regularização Fundiária e Habitação alegando que ele não se afastou das suas funções quatro meses antes das eleições que serão realizadas em outubro.

Cipriano ressalta que a sua equipe jurídica já está ciente do caso e entrou com recurso desde a semana passada.

Alexon é formado em Técnico em Edificações, e em Gestão Pública, Servidor Público Municipal há 12 anos. É casado com Gerusa Arcanjo de Oliveira Cipriano há dezoito anos, e tem duas filhas, Christiane e Ana Luiza.

Além de ex-presidente da Câmara, Alexon já comandou a Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro de Itapemirim (Fammopoci) por dois mandados consecutivos (de 2004 a 2006 e de 2006 a 2008); foi vereador na legislatura 2017 a 2020 e presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro (2019/2020).

