Casal é preso por estupro de vulnerável contra os próprios filhos no ES

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), prendeu, na última sexta-feira (23), uma mulher de 27 anos e um homem de 31 anos pela prática do crime de estupro de vulnerável, em Cariacica.

A delegada Gabriella Zaché, adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, informou que os detidos são os pais de um menino de 7 anos e de uma menina de 3 anos.

Leia também: Bateu o carro, e agora? Veja como proceder após acidente de trânsito

“As crianças relataram na escola e ao Conselho Tutelar que eram abusadas sexualmente pelo genitor. Quando foram chamados ao Conselho Tutelar, a genitora disse que não acreditava nos filhos e que iria agredi-los fisicamente por terem feito a denúncia”, relatou a delegada.

De acordo com a delegada, a ocorrência foi registrada no último dia 2. No entanto, as crianças não informaram o período exato em que os abusos ocorreram. A denúncia chegou à polícia logo após o relato das crianças ao Conselho Tutelar.

O pai responderá por estupro de vulnerável e permanece preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. A mãe responderá por estupro de vulnerável por omissão e está presa no Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC).