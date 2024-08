Cachoeiro: carro chama atenção ao subir em canteiro

Na noite desta sexta-feira (2), uma cena inusitada aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, um carro, na cor branca, invadiu um canteiro, na Av. Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado.

Segundo populares, tirar o carro do canteiro foi um desafio à parte, por conta do veículo ter ficado preso no local.

De acordo com a Polícia Militar, não houve vítimas no acidente e, o condutor do carro foi devidamente orientado.