Cachoeiro: cresce o número de vítimas de atropelamento na Santa Casa

Referência para atendimento de traumas no Sul do Estado, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro registrou um aumento no número de vítimas de atropelamento que chegam ao Pronto Socorro.

De acordo com um levantamento feito pelo hospital, só este ano foram registrados 61 atendimentos para pacientes que foram atropelados.

Julho foi o mês que houve mais ocorrências, com 13 casos. Em seguinda apareceu março com 11, abril (10) e maio (9).

Ainda de acordo com o dados do hospital, as pessoas na faixa etária entre 41 e 50 anos foram as maiores vítimas. Ao todo, foram 13 casos só este ano.

Os pacientes entre 51 e 60 anos são o segundo público mais atingido por esse tipo de acidente. Foram 10 registros entre janeiro a julho de 2024.

Atropelamentos em Cachoeiro

De acordo com a médica do Pronto Socorro da Santa Casa Rafaela Ferraço, as vítimas normalmente chegam em estado grave e, em alguns casos, podendo ir a óbito.

Ela explica que muitos desses atropelamentos poderiam ter sido evitados se motoristas e pedestres tivessem mais cuidado no trânsito.

“Ainda há casos desse tipo de acidente que é provocado por imprudência, alta velocidade e motoristas que fazem uso de bebida alcóolica ao volante. Infelizmente são casos de pacientes graves e com fratura exposta. Por isso a gente reforça a necessidade de respeitar as leis de trânsito, ter atenção ao volante para um trânsito seguro e com menos vítimas”, destacou.

Veja os números de 2024:

Janeiro: 6

Fevereiro: 6

Março: 11

Abril: 10

Maio: 9

Junho: 6

Julho: 13