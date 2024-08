Cachoeiro: em convenção, PT homologa candidatura de Casteglione

O Partido dos Trabalhadores (PT) homologou, nesta quinta-feira (1), a candidatura de Carlos Casteglione para a disputa como prefeito de Cachoeiro nas eleições municipais deste ano.

Além de oficializar a participação do petista como cabeça de chapa, a sigla ainda deliberou sobre a chapa proporcional, com a divulgação e homologação dos nomes dos pré-candidatos a vereadores e vereadoras que devem participar do pleito em outubro.

Além da Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB e PV, a pré-candidatura de Casteglione tem em sua base de sustentação a Federação Rede-Psol.

A expectativa era de que durante o evento fosse apresentado um nome para compor como pré-candidato (a) a vice-prefeito (a) na chapa do petista.