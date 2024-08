Cachoeiro: feira do servidor será realizada em novo endereço

A partir da próxima quarta-feira (7), a Feira Livre da Agricultura Familiar, mais conhecida como “Feira do Servidor”, será transferida para um novo local.

Até então, a feira acontecia na Ceasa-Sul. A mudança irá impactar diretamente 1.400 servidores, que recebem mensalmente tíquete-feira além dos 33 feirantes e o público geral. Pois a feira é aberta para todos os municípios.

No novo local, além de ter mais espaço, os frequentadores poderão contar com grande oferta de veículos do transporte público. Assim os visitantes poderão continuar desfrutando dos produtos da agricultura familiar, como frutas, verduras e legumes, além de itens da agroindústria local.

A feira será realizada todas as quartas-feiras, das 17h às 19h, na Praça de Fátima, em Guandu.