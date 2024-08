Cachoeiro: Hospital Evangélico simulará evacuação em caso de Incêndio

No próximo sábado, dia 24 de agosto, o Hospital Evangélico de Cachoeiro realizará uma importante simulação de evacuação em caso de incêndio. O exercício faz parte do compromisso contínuo do hospital com a segurança de seus pacientes, colaboradores e visitantes.

A ação será conduzida por brigadistas, colaboradores e profissionais formados por uma empresa especializada, sob a supervisão de um bombeiro e equipe treinada.

Segundo o engenheiro de Segurança do Trabalho do hospital, Jocimar França, o cenário da simulação será um incêndio fictício no sétimo andar da instituição. “Simularemos um incêndio no sétimo andar e faremos a evacuação do prédio, retirando pelo menos uma ‘suposta vítima’ de cada pavimento”.

Os pontos de encontro estabelecidos para a evacuação incluem áreas seguras em frente ao Instituto dos Olhos Dona Dalila, próximo à entrada do Pronto Socorro, no estacionamento de motos e em frente ao setor de segurança do trabalho, na Rua Anacleto Ramos. Esses locais foram escolhidos estrategicamente para garantir a segurança de todos os envolvidos durante a simulação.

A iniciativa reforça a importância de estarmos preparados para situações de emergência e visa testar a eficácia dos procedimentos de evacuação, assegurando que a equipe do hospital esteja pronta para agir rapidamente em caso de necessidade real.

Saiba mais

A simulação está prevista para acontecer das 8h às 12h, no Hospital Evangélico, localizado na Rua Manoel Braga Machado, 2 – Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim – ES.