Cachoeiro Stone Fair como um ambiente gerador de oportunidades

A cada edição, a Cachoeiro Stone Fair surpreende com novidades que vão além das máquinas e pedras naturais em exposição. A diversidade de marcas expositoras também é um dos grandes destaques: novas empresas se juntam ao evento enquanto outras mantêm uma presença constante desde a inauguração, consolidando sua história na feira.

Entre as empresas estreantes deste ano está a Terlos. Após anos atuando no setor avícola, os sócios fundadores decidiram investir no mercado de rochas e começaram a construção do novo empreendimento em maio de 2023. Apesar de ainda estar em fase de estruturação, eles marcam presença na feira para divulgar a marca Terlos ao mercado e estabelecer novas parcerias e conexões.

“Nosso estande está com dois quartzitos que farão parte do nosso futuro mix de vendas. Mesmo com a empresa em construção, optamos por participar da feira para ganhar visibilidade, estabelecer parcerias, nos aproximar dos marmoristas e atrair futuros compradores”, comentou Lucas Brunoro, sócio-fundador.

Outra empresa que expõe pela primeira vez é a GDF Stones, que, com cinco anos de operação, enxergou na Cachoeiro Stone Fair uma oportunidade estratégica de ampliar suas redes de negócios e fortalecer sua presença no mercado. “Queremos apresentar nosso portfólio para o mercado interno e a um público altamente qualificado e exigente e sabemos que aqui é este lugar”, comenta Giselly Vasconcelos, CEO da empresa.

Novos expositores

Além de novos expositores, o evento marca o retorno de empresas veteranas, como a Nova Aurora, com 35 anos de atuação no setor. “Participamos de edições anteriores, inclusive da primeira, e sentimos que este ano era o momento certo para retornar, com novos produtos, por conta da alta demanda do mercado interno”, afirma Regina Chacur, sócia gerente da empresa.

A feira também traz as marcas do norte do Espírito Santo. Uma delas é a Fortuna Brazilian Natural Stones de Barra de São Francisco. Com estratégias claras, a empresa visa conquistar 20% do mercado interno e vê na feira uma oportunidade crucial para alcançar esse objetivo.

“Viemos à Cachoeiro Stone Fair, como uma das estratégias para alcançar essa meta. Queremos estabelecer conexões com o mercado interno e este é o ambiente propício”, revela o responsável por vendas do mercado interno da empresa, Paulo Profiro.

Flávia Milaneze, CEO da Milanez Milaneze, ressalta que a Cachoeiro Stone Fair é uma referência para as novidades do setor. “A cada edição, nosso compromisso é trazer o que há de mais novo e relevante para o nosso público. Não apenas seguindo tendências, mas muitas vezes sendo pioneiros na apresentação de produtos e ideias que definem o futuro. O que faz da nossa feira um evento tão especial é exatamente essa capacidade de surpreender e encantar, trazendo soluções criativas e avanços que fazem a diferença.disse.

35ª Cachoeiro Stone Fair

Data: Até sexta.

Onde: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim.

Horário: das 14h às 20h. Acesso até as 19h.

Realização: Milanez & Milaneze

Promoção: Sindirochas, Cetemag e Centrorochas

Patrocinador Anfitrião: Sicoob Credirochas

Patrocínio: Confea Crea-ES Mútua-ES

Patrocinadores Bronze: Bandes, Banestes e Banco BS2, FINDES SESI SENAI, Banco do Nordeste.

Apoio: Sebrae, Rede Vitória, Apex, Folha Business, Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Transportadora oficial: Latam Airlines.