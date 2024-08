Cachoeiro: vítima de acidente era de Muniz Freire e trabalhava como Motoboy

O jovem Eduardo Elias Líbaino, de 21 anos, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na noite da última segunda-feira (5), na avenida Aristides Campos, em Cachoeiro de Itapemirim, trabalhava como motoboy.

Segundo a mãe do motoboy, Rosane Elias, o filho morava com o pai em Cachoeiro. “Ele era daqui de Muniz Freire, mas foi morar com o pai em Cachoeiro de Itapemirim. Ele trabalhava como motoboy”, explicou.

A madrinha Fernanda Luz disse que Eduardo era muito trabalhador e que tinha gosto pelo o que fazia. “Eduardo era um menino muito bom, trabalhador e de um coração muito amoroso. Ele sempre trabalhou em tudo que ele arrumava. Ajudei a mãe dele a criar ele, desde quando ele nasceu”, contou.

O corpo de Eduardo foi liberado do Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e está a caminho de Muniz Freire. O velório acontecerá nesta terça-feira (6), a partir das 16h30. O sepultamento está marcado para às 19h.

Jovem morreu trabalhando

Minutos antes do acidente, Eduardo estava passando pela avenida Aristides Campos, próximo de uma calçada, quando perdeu o controle da direção e caiu no asfalto. Um caminhão, que passava no momento da queda, atingiu a vítima.

Para os militares, o motorista do caminhão contou que seguia pela avenida no sentido ao bairro Nova Brasília, quando ouviu um barulho na lateral do veículo. Ele desceu do caminhão e viu que o motociclista já estava caído na calçada, sem vida.

Mesmo em choque, o motorista pediu para que populares acionassem o Samu (192) e o Ciodes (190). Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica. Em seguida, foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.