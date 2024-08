Vídeo mostra momento do acidente que matou motociclista em Cachoeiro

A câmera de segurança de um estabelecimento comercial flagrou o momento do acidente que matou o motociclista Eduardo Elias Líbanio, de 21 anos, na noite da última segunda-feira (5), na avenida Aristides Campos, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão contou que seguia pela avenida no sentido ao bairro Nova Brasília, quando ouviu um barulho na lateral do veículo. Ele desceu do caminhão e viu que o motociclista já estava caído na calçada, sem vida.

Mesmo em choque, o motorista pediu para que populares acionassem o Samu (192) e o Ciodes (190). Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica. Em seguida foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

O que diz a Polícia Civil sobre o caso?

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido na delegacia e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. “Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação”, diz a nota.

Vídeo: Divulgação