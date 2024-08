Cachorro sente frio? Veja cuidados em dias com baixas temperaturas

Nos dias mais frios, nós nos preparamos para as baixas temperaturas com aquele cobertor quentinho e os casacos pesados. Por isso, é comum nos perguntarmos quais os preparativos para aquecer os pets e se cachorro sente frio. Vamos ver?

Por mais que pareça óbvio para muita gente, essa é uma dúvida bastante comum entre os tutores. Por isso, é importante saber se os cachorros sentem frio e o que fazer para esquentá-los. Confira!

Cachorro sente frio?

Seja peludo ou não, cachorro sente frio. Porém, os cães não sentem frio da mesma forma que a gente, já que algumas raças são mais sensíveis às baixas temperaturas do que outras.

Por exemplo, um Husky Siberiano, devido à pelagem espessa, feita especialmente para resistir ao frio, é mais resistente que um Pinscher, uma raça de pelo curto nada adaptada às condições tão adversas.

Dessa forma, devemos deixar claro que quanto mais pelos um cachorro tiver, maior será a resistência dele ao frio. Isso significa que os cães de pelos curtos ou até mesmo os pelados precisam de uma atenção especial durante o inverno.

Como saber se o cachorro está com frio?

Sofrer com as baixas temperaturas não é nada legal, por isso, é importante ficarmos atentos em como saber se o cachorro está com frio. Portanto, fique de olho nos sinais:

Tremedeira;

Deitar enrolado;

Respiração e movimentos mais lentos que o normal;

Letargia;

Busca por abrigos, tapetes e locais mais isolados;

Querer ficar próximo de pessoas e outros pets;

Dormindo mais que o habitual;

Preferência por locais com sol.

Percebeu que os sinais de que o cachorro está com frio são bem parecidos com os nossos? Mas, além disso, podemos ter uma ideia de como está o corpo do pet tocando a ponta das orelhas ou coxins (as almofadinhas das patas). Se essas partes estiverem geladas, é hora pegar a roupinha e a coberta do bichinho!

Cachorro sente frio a partir de quantos graus?

A temperatura corporal média dos cães é de 39ºC. Dessa forma, quando ela está abaixo disso, eles buscam algumas maneiras de se esquentar (como deitar e se encolher ou tremer).

Falando da temperatura ambiente, é preciso ficar atento, pois quando o termômetro marca abaixo dos 10ºC, são grandes as chances do seu cachorro estar com frio, principalmente se estiver ventando.

Claro que o nível de frio pode variar dependendo da raça, pelagem, idade, peso e porte. Os cães pequenos de pelo curto são os mais vulneráveis, enquanto os de grande porte e peludos – como as raças São Bernardo, Samoieda e Malamute do Alasca, por exemplo – são mais resistentes.

Cuidados com os pets no inverno

É importante tomar cuidado com o cachorro no inverno, pois, assim como nós, as baixas temperaturas podem causar mais do que frio.

Problemas de saúde, como gripe e pneumonia são vilões do inverno, mas que com os devidos cuidados, podem ficar longe do seu cão.

Lembrando que o cuidado contra o frio não é brincadeira, já que em casos mais extremos, um cão em situação de rua, por exemplo, pode até correr o risco de sofrer com um quadro de hipotermia – redução drástica da temperatura – o que pode levar a um quadro grave e até ao óbito.

Cuidado redobrado com cães idosos

No inverno, é importante ter cuidados redobrados com cães idosos, pois eles estão mais propensos a problemas de saúde. Com o envelhecimento do organismo e a baixa imunidade, em épocas de baixa temperatura os pets de terceira idade precisam de uma cama quentinha, roupinhas, alimentação de qualidade e, claro, vacinação em dia!

Fonte: Petlove