Cachu Heat: time de basquete cachoeirense conquista a Copa ES

Neste domingo (4), em Vitória, aconteceu a grande final da Copa ES de Basquete, no nível bronze, onde o Cachu Heat, time cachoeirense de basquete, se sagrou campeão invicto do torneio.

Cachu Heat enfrentou a equipe do Aracruz Basquete na grande final, vencendo o jogo de 73 a 62, não ficando nenhuma vez atrás no placar. A equipe cachoeirense foi criada em janeiro de 2024 e a Copa ES foi sua primeira competição oficial.

O representante do time, Gustavo Brandão, comentou sobre a final e revelou que a torcida cachoeirense fez total diferença na final. “Nós temos um sexto jogador, nossa torcida, que fez muita diferença. Fomos com a torcida em peso, o jogo foi em Vitória, muita gente foi torcer para nossa equipe, se deslocando de Cachoeiro para Vitória”, frisou.

Como funciona a competição?

A Copa ES de Basquete é um campeonato estadual organizado pela FECABA e, apoiado pelo Governo do Estado do Espírito Santo. A competição, contou com equipes de todas as regiões do Estado, incluindo Norte, Sul e Grande Vitória.

Os jogos da Copa ES, na liga bronze, acontecem majoritariamente na Grande Vitória. Porém, alguns ocorreram no Sul do Estado, em Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim. Os jogos realizados em Cachoeiro, tiveram suporte médico, transmissão ao vivo e venda de lanches no local.

Sobretudo, a competição é dividida em duas fases: classificatória, com duas chaves, e mata-mata, que inclui os jogos das quartas de final, semifinal e final. Já o campeonato, tem três ligas: ouro, prata e bronze, sendo que, as duas primeiras equipes da liga bronze, garantem vaga na próxima edição da liga prata.