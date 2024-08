Pitbulls, do Espírito Santo, perde final da Copa Sudeste de futebol 7

É bicampeão! Foi com domínio em campo, que os mineiros do Canadá venceram os capixabas do Pitbulls, por 4 a 2, e conquistaram o bicampeonato da Copa Sudeste de futebol 7.

A grande final da competição regional de grama aconteceu na tarde deste domingo (4), no campo da Arena 027, que fica no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. E mesmo debaixo de chuva, o que não falou foi bola na rede.

Como foi o jogo

O Canadá abriu o placar logo aos quatro minutos do 1º tempo, com Joninha, que se livrou da marcação e chutou forte. Na sequência, aos sete, veio o empate do Pitbulls com Pelezinho, que recebeu passe no meio, adiantou a bola e tocou na saída do goleiro adversário.

Aos 12, os mineiros ficaram novamente à frente com Igor, que pegou de primeira e estufou a rede. E no finzinho do 1º tempo, aos 23, Pedrinho chutou quase em ângulo e contou com a falha do goleiro rival para ampliar o placar para o Canadá: 3 a 1.

O “tiro de misericórdia” veio aos nove minutos da etapa final, com Beá, que recebeu passe de Joninha, ajeitou e chutou de bico para fazer o quarto gol dos mineiros. E nos acréscimos, Lucas Pelé descontou para os capixabas, dando números finais à partida: 4 a 2.

Além do título, o Canadá também conquistou a vaga, com a inscrição paga, para o Campeonato Brasileiro de futebol 7, que está marcado para o mês de novembro, em São Paulo.

Campanha

1ª fase

Canadá 3 x 2 Vitória R5

Canadá 4 x 3 Unicapixaba

Semifinal

Canadá 6 x 4 Águia 244

Final

Canadá 4 x 2 Pitbulls