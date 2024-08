Café Conecta: avanço na cafeicultura capixaba

O Café Conecta, que aconteceu na sexta-feira (9 de agosto), no auditório do Senac em Venda Nova do Imigrante, reuniu produtores, especialistas, investidores e estudantes com o objetivo principal de fortalecer a interação entre os diversos atores da cadeia produtiva do café, focando especialmente no café arábica e conilon, que são essenciais para a economia capixaba.

Organizado pela Mútua-ES, em parceria com o Crea-ES e Confea, o Café Conecta que se estendeu das 9h às 17h, foi uma verdadeira jornada pelo conhecimento, com uma programação que incluiu palestras, mesas redondas e momentos dedicados ao networking.

“Conseguimos reunir toda a cadeia produtiva em um evento que contou com dois painéis, diversos palestrantes, profissionais da área e do governo do Espírito Santo”, disse Vinicius Santos, diretor Administrativo da Mútua-ES.

Entre os temas envolvidos, destacam-se as práticas de cultivo inovadoras, manejo sustentável, colheita e pós-colheita, análise de mercado e as mais recentes inovações tecnológicas no setor. “Com mais de 150 participantes, o café conecta conectou empresários, empreendedores, engenheiros e agrônomos para mostrar a melhor tecnologia do café e as inovações do mercado, o primeiro de mais dois encontros que iremos realizar”, garante Filipe Machado, diretor geral da Mútua-ES.

Mais do que apenas uma troca de conhecimentos, o evento foi um passo importante para a construção de um futuro mais sustentável para o setor cafeeiro no Espírito Santo.

Segundo o presidente do CREA-ES Jorge Silva, “foi um marco para o fortalecimento da cadeia produtiva do café no Espírito Santo”. Jorge também enfatiza: “O café conecta foi um grande evento para os capixabas, o Espírito Santo se destaca na produção de café impulsionado por práticas modernas e sustentáveis. O CREA ES se orgulha de apoiar o crescimento da cafeicultura capixaba”.