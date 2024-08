Câmara aprova contas de 2021 da Prefeitura de Alegre

A Câmara Municipal de Alegre aprovou por unanimidade, na sessão do último dia 29 de julho, as contas da Prefeitura referentes ao ano de 2021.

Na sessão, os vereadores seguiram o parecer, em 2º turno, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que aprovou as contas do prefeito Nemrod Emerick – Nirrô – (PP), em seu primeiro ano de mandato.

Leia Também: Cachoeiro: Santa Casa será contemplada com R$ 296,5 mil

O ato de aprovação por unanimidade chamou a atenção, pois até os vereadores declarados de oposição à atual administração, Gilmar Silva de Mattos (PSB) e Fábio Bragança Polastreli (PSB), também votaram favoráveis à aprovação das contas.

Votaram a favor da aprovação das contas da Prefeitura, referente ao exercício de 2021, os seguintes vereadores:

*Taiza Garcia Vargas Pirovani (PL)

*Carlos Renato Viana (PL)

*Willian Angelete Bestete (PP)

*José Sopriano Merçon (PP)

*Eduardo Silva Fernandes (PP)

*Fábio Bragança Polastreli (PSB)

*Gilmar Silva de Mattos (PSB)

*Romilton Polastreli (PSB)

*Maurício de Oliveira Correa (PL)

*Sebastião Claudio Sobreira (Republicanos)

*Romar Azevedo Mendes (PP)

*Sebastião Lino Salardani (PP)

O vereador Alexandre Duarte Venâncio (PP) estava ausente da sessão por falta justificada.