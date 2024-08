Cachoeiro: Santa Casa será contemplada com R$ 296,5 mil

Foi publicado no Diário Oficial do Estado o repasse de R$ 296,5 mil para a aquisição de equipamentos hospitalares para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Os recursos serão utilizados para torres de videolaparoscopia e são fruto da atuação do mandato do deputado Dr. Bruno Resende (União Brasil).

“Como presidente da Comissão de Saúde e da Frente Parlamentar em Defesa dos Hospitais Filantrópicos. Agradeço ao governador Renato Casagrande (PSB) e ao secretário estadual de Saúde, Miguel Duarte, todo o apoio à população”, explicou o parlamentar.

