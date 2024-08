Câmara de Ibitirama arquiva denúncias contra o prefeito Ailton Véin

A Câmara Municipal de Ibitirama, no Caparaó, em sessão realizada na última sexta-feira (9), aprovou o parecer da Comissão Processante (CP), que cominou no arquivamento da denúncia contra Ailton Véin (PSDB), atual prefeito de Ibitirama.

A Comissão aberta a partir de uma denúncia apresentada pelo vereador Marcelo Mataveli (PSD), afirmava que o gestor do município não teria entregue documentos e fornecido informações solicitados pelos vereadores e por duas CPI’s – Comissões Parlamentares de Inquérito, abertas para investigar supostos desvios na área de obras e saúde do município.

Juaci Ladeira Alves (Republicanos), vereador relator da Comissão Processante, no seu relatório final, recebeu as alegações da defesa do prefeito e sua conclusão foi pela improcedência das acusações. Além disso, recomendou que a Câmara votasse absolvendo Ailton Véin das denúncias.

Juaci foi acompanhado pelo vereador Josimar da Silva Ribeiro (PSD), membro da Comissão Processante. Já o presidente da CP, Sérgio Silva (PP), votou contra o parecer. Decidindo assim, por dois votos a um, pela não procedência das denúncias.

Voto a voto…

O relatório foi apresentado, então, na sessão da Câmara desta sexta-feira, e não houve votos suficientes para derrubar o parecer e confirmar as denúncias. Caso isso acontecesse, poderia ser aberto processo para a cassação do mandato do prefeito Ailton Véin.

Quatro vereadores votaram pela rejeição do parecer, acatando as denúncias contra Ailton Véin, já outros três votaram a favor do parecer da CP, o qual rejeitou as denúncias. Para haver a cassação do prefeito, eram necessários seis votos. Diante da votação, as duas acusações contra o prefeito caíram por terra, sendo o mesmo absolvido.

Confira como ficou a votação:

Votaram contra o parecer e pela confirmação das denúncias:

*Carini Maria Gonçalves Ogioni (Podemos);

*José Paula Machado Filho (PP);

*Mychelle Vargas Vieira (Podemos);

*Sérgio Silva (PP) – Presidente da Comissão Processante.

Votaram a favor do parecer e pelo arquivamento das denúncias:

*Juaci Ladeira Alves (Republicanos) – Relator da Comissão Processante;

*Josimar da Silva Ribeiro – (PSD) – Membro da Comissão Processante;

*Roberto Nazário (União Brasil) – Suplente Convocado;

O vereador e presidente da Câmara, Luciano Dias da Silva Neto (PSD), não votou.