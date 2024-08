Caminhão com chapas de granito tomba na Ilha da Luz, em Cachoeiro

Um caminhão, carregado com chapas de granito, tombou na manhã desta sexta-feira (23), no Trevo que dá acesso a Ponte do bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista, de 49 anos, contou que seguia sentido à Ponte da Ilha da Luz, quando na curva, a carga de granito se soltou e o caminhão tombou. Segundo ele, o acidente foi provocado pela má alocação das chapas na carroceria.

O motorista foi socorrido com ferimentos leves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Ele sofreu entorse na clavícula ocasionando uma luxação, porém, sem fratura.

Por causa do tombamento, o óleo do caminhão ficou espalhado na pista. A Guarda Municipal informou que o fluxo de veículos na via segue normal.