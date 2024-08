VÍDEO | Acidente entre moto e carro deixa um ferido em Cachoeiro

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida, nesta sexta-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim.

O fato ocorreu na Avenida Aristides Campos, na rotatória da Selita, em frente ao supermercado Frigolima. De acordo com populares, um veículo, modelo corsa, de cor preta, bateu na lateral de uma moto que trafegava pela via.

Após o impacto, o motociclista atingido, apesar de estar consciente, não conseguiu levantar do chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. O motorista do carro não teve ferimentos.