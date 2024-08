Caminhão com legumes tomba na “Curva da Morte”, em Cachoeiro

Um caminhão, carregado com legumes, tombou na manhã desta quarta-feira (28), na ES 164, na altura do trecho conhecido como “Curva da Morte”, que liga Cachoeiro à Vargem Alta.

A Polícia Militar não deu detalhes sobre a dinâmica do acidente, porém, imagens que circulam nas redes sociais mostram o caminhão tombado e a carga de legumes espalhadas na rodovia. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

Por causa do acidente, o fluxo de veículos nos dois sentidos da rodovia está interditado.

