Casal fica ferido após carro cair de viaduto na ES 482, em Cachoeiro

Uma grávida e o esposo dela ficaram feridos após o carro em que eles estavam cair do viaduto na manhã desta quarta-feira (28), na ES 482, na altura de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Guarda Municipal, o motorista tentou fazer a curva antes de passar no viaduto, porém, perdeu o controle do veículo e caiu na pista da ES 482.

Uma estagiária do Projeto Guarda Mirim, que também é estudante de enfermagem, estava seguindo em direção a comunidade de Monte Alegre, quando viu o veículo tombado na pista. Imediatamente, ela parou e realizou o primeiro atendimento às vítimas até a chegada da ambulância.

As vítimas foram socorridas consciente pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde delas não foi informado.

