Motorista embriagada bate e tomba veículo em Cachoeiro

Um veículo ficou tombado após a motorista perder o controle da direção e tombar na noite do último domingo (11), na Rua Professor Domingos, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, encontraram o veículo modelo Chevrolet Onix, de cor prata, tombado. Dentro dele, estava a mulher em pé e bastante nervosa.

Os policiais perguntaram o nome, porém, ela negou o questionamento dos policiais. Em seguida, pediram os documentos pessoais, mas a motorista muito agressiva começou a desacatar a equipe. Segundo os populares, antes de tombar o carro, a mulher havia batido em um Mitsubishi, de cor prata, que estava estacionado na mesma rua.

A motorista fez teste do bafômetro, que deu positivo para o uso de bebida alcóolica. O Chevrolet Onix foi destombado e removido por um guincho particular para o pátio credenciado do Detran|ES.