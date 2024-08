Carro roubado há quase três anos em MG é recuperado na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no último domingo (18), na BR-101, em Linhares, um veículo roubado há quase três anos na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Segundo a PRF, o veículo Fiat Grand Siena, de cor prata, foi abordado no km 152 da BR 101, em Linhares. Nisso, após os agentes pedir os documentos do veículo e do condutor, constataram que os elementos do carro estavam adulterados, confirmando que o veículo original havia sido roubado em 31 de agosto de 2021, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Questionado, o condutor informou que comprou o carro há aproximadamente um ano de um homem desconhecido. Segundo ele, o acordo envolvia a entrega de um automóvel avaliado em R$ 15.000,00 como entrada, e o pagamento de parcelas mensais de R$ 1.200, via boleto.

O motorista foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi apresentado à autoridade policial competente para os procedimentos cabíveis.