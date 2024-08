Carvão gera 1% da eletricidade e 32% das emissões do setor de energia

O carvão faz parte da matriz energética do Brasil, com uma participação pequena de cerca de 1% da eletricidade gerada no país. Porém, quando são analisadas as emissões de gases de efeito estufa do setor de energia, o uso deste combustível fóssil gera 32% do impacto na atmosfera que intensifica o aquecimento global, e por consequência eventos extremos gerados pela mudança climática.

Os dados foram compilados pelo IDS (Instituto Democracia e Sustentabilidade) e divulgados nesta terça-feira (20). De acordo com a pesquisa, que considerou dados de 2022, cortar o carvão na produção de eletricidade representaria uma redução de 29% das emissões, mesmo mantendo o percentual de atuação das usinas termelétricas movidas a gás natural.

