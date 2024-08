Casagrande destaca importância de Cachoeiro e anuncia investimentos

O governador Renato Casagrande (PSB) deu ordem de serviço para diversas obras em Cachoeiro de Itapemirim. A autorização dos recursos foi feita em solenidade realizada, nesta quarta-feira (31), em frente ao Palácio Bernardino Monteiro, que também foi reinaugurado.

Estão entre os investimento que totalizam mais de R$ 35 milhões ordens de serviço para drenagem, pavimentação e recapeamento asfáltico de ruas; cobertura da quadra do Alto Eucalipto, no bairro Zumbi; reforma e ampliação do Teatro Municipal Rubem Braga.

Também foram assinados convênio para recapeamento asfáltico de 25 ruas e avenidas, pontes e praças localizadas na região central do município, além da assinatura do termo de responsabilidade para elaboração dos projetos executivos da Praça Jeronimo Monteiro e reforma da Casa do Artesão.

Inaugurações

O governador ainda participou de inaugurações de equipamentos importantes de Cachoeiro como o novo Palácio Bernardino Monteiro, que foi restaurado, cabeceira de ponte no Monte Líbano e quadra poliesportiva coberta no Novo Parque.

“Investimentos importantes na área de cultura. Nós estamos aqui inaugurando o Palácio Bernardino Monteiro, um prédio histórico e importante da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que é uma cidade importante, histórica. Culturalmente importante. E a gente poder também fazer um investimento na recuperação do teatro. São investimentos que dão a Cachoeiro a dimensão que Cachoeiro tem , a importância que Cachoeiro tem”, afirma Casagrande.