Castelo é campeão dos Jogos Estaduais da Pessoa Idosa

Os Jogos Estaduais da Pessoa Idosa (Jepi) definiram os vencedores no geral da edição 2024, nesse sábado (3), no Sesc de Guarapari. O município de Castelo foi o grande campeão com a maior pontuação da competição. Vitória e São Mateus conquistaram o segundo e terceiro lugar, respectivamente, e completaram o pódio.

O evento é uma realização da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e tem como objetivo incentivar a participação dos idosos em atividades físicas, bem como promover o intercâmbio socioesportivo e cultural dos atletas da terceira idade.

Aliás, a edição 2024 marcou o retorno da competição ao calendário capixaba, após dez anos sem a realização do evento. O Jepi reuniu 550 competidores de 20 municípios do Estado para as disputas das modalidades de bocha, dominó, coreografia, dança de salão e vôlei adaptado.

“Essa foi uma competição memorável para todos nós, sem dúvidas! O Jepi voltou ao calendário e nosso objetivo é continuar trazendo mais edições como essa e com uma adesão cada vez maior, fomentando o esporte em todas as idades. Parabéns aos nossos municípios vencedores, que mostraram muita dedicação e deram um show”, disse o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Sobretudo, além dos campeões da classificação geral, também foram definidos os campeões por modalidade. Confira abaixo os três primeiros colocados em cada uma delas:

Resultados:

Dominó

1° lugar: Alfredo Chaves

2°lugar: Vitória

3° lugar: Santa Teresa

Dança de Salão

1° lugar: São Mateus

2°lugar: Castelo

3° lugar: Guarapari

Bocha

1° lugar: Viana

2°lugar: Castelo

3° lugar: Venda Nova do Imigrante

Vôlei adaptado

Masculino

1° lugar: Castelo

2°lugar: Vitória

3° lugar: Guarapari

Feminino

1° lugar: Vitória

2° lugar: Castelo

3° lugar: Vila Velha

Coreografia

1° lugar: Anchieta

2°lugar: São Mateus

3° lugar: Vargem Alta