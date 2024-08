Castelo: mulher morre em acidente após carro cair da ponte

Um acidente registrado na noite deste sábado (24), na localidade conhecida como “Conquista”, na divisa dos municípios de Castelo e Conceição do Castelo, no Sul do Estado, vitimou uma mulher e deixou um homem ferido.

Segundo informações da polícia militar, um carro com duas pessoas caiu dentro do Rio Castelo. A mulher, de 34 anos, morreu no local, seu nome não foi divulgado. Um homem de 51 anos ficou ferido, e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde do mesmo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, pois havia a informação de que havia pessoas presas às ferragens. A ponte fica logo após uma curva, e não possui nenhuma proteção lateral.

A perícia da polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia Civil de Castelo.