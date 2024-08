CBF decreta minuto de silêncio a Silvio Santos e clubes prestam homenagens

Após a morte de Silvio Santos neste sábado, 17, aos 93 anos, em São Paulo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decretou que todas as partidas nesta rodada do Campeonato Brasileiro terão minuto de silêncio em homenagem ao apresentador. Com investimento em esportes na emissora, clubes também fizeram postagens em memória ao dono do SBT ao longo desta manhã de sábado.

Leia também: Morre aos 93 anos o apresentador Silvio Santos

“Faremos um minuto de silêncio em todos os jogos do futebol brasileiro nesta rodada em homenagem à memória do apresentador. Gostaria também de enviar minhas condolências aos familiares, amigos e fãs do Silvio Santos”, afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Silvio Santos nasceu no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, como Senor Abravanel, em 12 de dezembro de 1930, e é torcedor declarado do Fluminense. Em São Paulo, no entanto, escolheu o Corinthians, para ‘amar’ e investir, como patrocinador. Quis o destino que ambos os clubes se enfrentassem neste sábado, pela rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

“Lamento profundamente a partida do Silvio Santos. É uma tradição na minha família acompanhar aos domingos o Programa Silvio Santos. Vejo até hoje, apresentado agora pela filha dele. O Silvio Santos está na história da TV brasileira e foi também um dos grandes empresários do nosso país”, completou Ednaldo Rodrigues.

Silvio Santos estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início de agosto e a causa da morte foi broncopneumonia decorrente da H1N1. Nas homenagens, o Corinthians relembrou a marchinha de carnaval, cantada pelo apresentador: “Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano”.

Já o Fluminense destacou o amor do apresentador pelo clube, ainda na infância. “Tricolor de coração, Silvio Santos era fã e exaltava a equipe multicampeã do Fluminense do fim dos anos 1930 ao início dos anos 1940. Tinha como ídolos de infância no futebol Tim, Hércules, Romeu, Russo, Rongo e outros, que formavam o seu time de botão”, escreveu o time.

Além desses, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Vasco, entre outros, prestaram homenagens ao apresentador, que marcou gerações de brasileiros. O Bahia lembrou de uma das frases ditas por Silvio em seu programa, “da vida não se leva nada, vamos sorrir e cantar”.

Estadao Conteudo