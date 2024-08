Morre aos 93 anos o apresentador Silvio Santos

Morreu na manhã deste sábado (17), aos 93 anos, o empresário e apresentador Silvio Santos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ser diagnosticado com o vírus H1N1.

Leia também: Silvio Santos volta a ser internado no hospital Albert Einstein, em SP

A morte do apresentador foi confirmada pela emissora de televisão SBT na manhã deste sábado, por meio de um comunicado publicado nas redes sociais.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que vc sempre será eterno em nossos corações”, diz a nota.